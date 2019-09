Temptation Island Vip: puntata 16 settembre 2019

La seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 ha emozionato e stupito tra riconciliazioni, lacrime e nuovi ingressi.

Il viaggio nei sentimenti delle coppie sta diventando più insidioso del previsto e Alessia Marcuzzi tenta di far aprire gli occhi e allo stesso tempo rincuorare i protagonisti di questa edizione.

Damiano e Sharon

Damiano chiede il falò di confronto anticipato con la fidanzata Sharon perché ne percepisce la distanza, oltre a non gradire i suoi atteggiamenti.

Alessia Marcuzzi arriva da Sharon nel cuore della notte per comunicarle la decisione del fidanzato, ma la ragazza non ha intenzione di presentarsi.

La ‘Pinella’ avvisa Er Faina e la webstar minaccia di andar via, costringendola a tornare da Sharon. A questo punto la coppia si ritrova al falò e Damiano prima chiede spiegazioni e poi spera di tornare a casa con lei.

Sharon percepisce la reazione del fidanzato come una mancanza di rispetto e fiducia e decide di andare via. Dopo qualche giorno, però, Er Faina chiede un altro falò per chiarire con la fidanzata e Sharon lo perdona.

Simone e Chiara

Simone continua a trovare giustificazioni al comportamento della fidanzata Chiara, anche quando le compagne di viaggio sottolineano la propensione della ragazza al tradimento e la vede sempre più vicina al single Antonio.

Il Più Bello di Italia prova a difendere Chiara, arrivando a dichiarare: “Io sono innamorato, quando usciremo da qui la sposerò”.

Pago e Serena

Pago e Serena sembrano andare in direzioni opposte: lui decide di mettersi in gioco mentre lei appare sempre più legata al single Alessandro.

Al falò l’ex tronista riceve un’amara sorpresa. Alessia le consegna un video nel quale ascolta le confidenze sotto e fuori le lenzuola che il fidanzato fa a una single.

Nathaly e Andrea

Nathaly non riesce più a reggere la vicinanza del fidanzato Andrea alla single Zoe, soprattutto perché tradisce gli ideali di serietà da sempre propinati.

Anna Pettinelli tenta di farle capire che dovrebbe concentrarsi su sé stessa, ma al falò l’ex showgirl crolla in una valle di lacrime di fronte all’intimità del suo fidanzato con la tentatrice.

La Caldonazzo decide di chiedere il falò di confronto anticipato con Andrea che, però, noi vedremo soltanto lunedì prossimo.

Anna e Stefano

Anna e Stefano sono riusciti ad affrontare l’esperienza in modo positivo, fino a quando lei non scopre che il fidanzato si è avvicinato pericolosamente alla single Cecilia.

La sicurezza dimostrata da Anna di fronte alla situazione di Nathaly viene meno e la speaker si lascia andare a un pianto disperato.

Gabriele e Silvia

Gabriele Franco (figlio di Pippo) e Silvia Torado sbarcano sull’isola al posto di Ciro Petrone e Federica Caputo e subito danno spettacolo: lui si lascia andare con il twerking e lei si lascia massaggiare da David.

Al falò, l’iniziale ilarità di Gabriele lascia spazio a dubbi e insicurezze, specialmente quando ascolta le lamentele della fidanzata e osserva il feeling immediato che ha instaurato con il single Valerio.

Myriam