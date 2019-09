Temptation Island Vip: puntata 23 settembre 2019

La terza puntata di Temptation Island Vip è stata ricca di sorprese, dal falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti allo sbarco di Alex Belli e Delia Duran.

Alessia Marcuzzi ha avuto un gran da fare con le coppie rimaste ad affrontare il viaggio nei sentimenti di questa edizione di Temptation Island Vip.

Nathaly e Andrea

Nathaly Caldonazzo non ha retto le immagini viste nel Pinnetu. La showgirl punta il dito contro il comportamento del fidanzato con la single Zoe.

La Caldonazzo chiede il falò anticipato, ma il faccia a faccia si rivela talmente duro da richiedere l’intervento di Alessia Marcuzzi per placare gli animi (soprattutto quelli di Andrea).

Dopo aver commentato i rispettivi percorsi ed essersi scambiati commenti poco gentili, però, Nathaly decide di interrompere il falò e andare via.

Pago e Serena

La situazione non migliora tra Pago e Serena: lei continua a sottolineare le mancanze del compagno e si avvicina ancora al single Alessandro mentre lui si sente deluso dal comportamento della fidanzata.

I momenti spensierati di Serena lasciano spazio ben presto a sensi di colpa e pianti disperati, specialmente quando ascolta le parole di Pago.

Anna e Stefano

Le promesse di Anna e Stefano sembrano destinate a infrangersi di fronte alla complicità che l’uomo ha trovato con la single Cecilia.

Al falò Anna osserva il filmato di un’esterna tra Stefano e Cecilia e chiede subito il falò di confronto per chiarire la situazione con lui.

Le compagne di viaggio le fanno notare la sua reazione esagerata, anche se per la speaker lui sta superando il limite. Il falò, però, non è stato chiesto formalmente e quindi non ci sarà.

Simone e Chiara

Simone e Chiara sembrano all’impasse: lei si è aperta con i tentatori mentre lui non ha visto malizia nel comportamento della fidanzata e pensa al matrimonio.

Ai rispettivi falò, però, non ci sono video né per il modello né per la professoressa de L’Eredità, ma Alessia informa il ragazzo che la fidanzata “ha raggiunto una nuova consapevolezza”.

Gabriele e Silvia

Prosegue l’avventura di Gabriele (figlio di Pippo Franco) e Silvia: lui continua a scatenarsi con il twerking mentre lei si avvicina al single Valerio tra confidenze e tenerezze.

Tra un “Ora non gli dico neanche tanto più ti amo, perché non sarebbe molto sentito” di lei e un “Silvia non mi manca per niente” di lui, i due sembrano sempre più distanti.

Il falò rappresenta un punto di svolta per il figlio di Pippo Franco che, dopo aver visto alcuni video, ha pronunciato parole dure e si è detto intenzionato a lasciare la fidanzata.

Alex e Delia

Alex Belli e Delia Duran arrivano sulle spiagge della Sardegna per iniziare il loro viaggio dei sentimenti e già si prospetta un’avventura tempestosa.

I due sono diventati protagonisti delle dichiarazioni di Mila Suarez nei salotti di Barbara D’Urso e al Grande Fratello 16. Secondo la Suarez, infatti, Belli l’ha tradita proprio con la sua attuale fidanzata.

Myriam