Temptation Island Vip: puntata 30 settembre 2019

La quarta puntata di Temptation Island Vip ha visto finalmente il trionfo dell’amore, riservando momenti davvero imperdibili.

Alessia Marcuzzi ha dimostrato di saper gestire il viaggio nei sentimenti, anche quando le situazioni sono diventate più imprevedibili e poco scontate.

Anna e Stefano

Il viaggio nei sentimenti di Anna e Stefano è giusto al capolinea prima del tempo, ma fortunatamente possiamo parlare di happy ending.

Anna Pettinelli non ha retto più gli atteggiamenti scherzosi e “intimi” di Stefano nei confronti di Cecilia e ha fatto le valigie intenzionata ad andar via senza il suo compagno.

Fortunatamente i consigli di Alessia Marcuzzi e delle altre compagne di viaggio l’hanno fatta riflettere e la speaker di RDS ha chiesto un falò di confronto.

Per Stefano, però, la richiesta è una vera doccia fredda. Tra sguardi innocenti e rivendicazioni, però, capisce di aver fatto soffrire la sua Tata e i due hanno abbandonato insieme Temptation Island Vip.

Serena e Pago

Serena e Pago sembrano andare in direzioni opposte tra rivelazioni, dubbi e incertezze: lei è sempre più vicina al single Alessandro e lui si lascia andare a dichiarazioni scottanti.

Pago ha modo di vedere l’intesa tra la sa fidanzata e il tentatore prima nel Pinnetu e successivamente al falò dei fidanzati. Non riesce a capire come riesca a farsi corteggiare senza remore.

Al falò, però, Serena resta sconvolta dalle affermazioni di Pago sul suo conto, dalla descrizione della loro storia al sospetto del tradimento.

Chiara e Simone

Chiara e Simone mettono fine alla loro esperienza a Temptation Island uscendo dal programma più innamorati che mai.

La professoressa de L’Eredità decide di non andare in esterna con il single Antonio perché, considerando l’attrazione che prova, non vuole cadere in errore.

Subito dopo, però, Chiara esce con il tentatore e capisce che nessuno può scalfire quello che c’è tra lei e Simone.

Al falò Chiara e Simone hanno dichiarato tutto il loro amore e sono andati via insieme e più uniti che mai.

Silvia e Gabriele

Silvia e Gabriele sono fidanzati da appena un anno e la fragilità del loro rapporto si evince da ogni parola: lei è sempre più vicina al single Valerio e lamenta le lacune del suo rapporto mentre lui sembra aver messo fine alla loro storia.

Delia e Alex

Finalmente prende forma il viaggio nei sentimenti di Delia e Alex: lei si diverte con i single mentre lui non parla quasi mai della sua relazione.

Alex non appare turbato da quello che vede e constata che la sua fidanzata è al centro delle attenzioni di molti tentatori. Dal canto suo, però, la Duran non cede alle tentazioni.

Myriam