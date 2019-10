Temptation Island Vip: puntata 7 ottobre 2019

La quinta puntata di Temptation Island Vip ha approfondito il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste e il loro rapporto appare più in crisi che mai.

Ancora una volta Alessia Marcuzzi si è destreggiata tra tensioni, giochi al limite, flirt e dolori di Alex Belli e Delia Duran, Pago e Serena Enardu e Gabriele Pippo e Silvia Tirado.

Serena e Pago

Serena e Pago sono arrivati a un punto di non ritorno: lei sembra coinvolta dal single Alessandro con il quale parte per il weekend da sogno mentre lui appare deluso e ritarda il falò per paura di chiudere la storia.

Ancora una volta Pago riceve video nel Pinnetu e durante il falò e l’artista sembra essere sempre più provato.

Serena, invece, non riceve alcun video e l’assenza di immagini del suo fidanzato le fanno capire che ha superato il limite.

Il falò di confronto è inevitabili e tra i due emergono problemi di incompatibilità caratteriale ed egoismo, ma la tranche finale potremo vederla soltanto nella sesta puntata.

Delia e Alex

Delia e Alex hanno iniziato il loro viaggio in corsa, ma la mancanza di tempo non sembra aver scalfito l’intensità del loro percorso.

La modella sente un feeling particolare con il single Riccardo e il fidanzato non può più sminuire la loro vicinanza.

Se Delia non riceve alcun video durante il falò, non è lo stesso per Alex. Il modello e fotografo è costretto a mandar giù immagini e atteggiamenti della fidanzata che lo fanno sbottare.

Alex tenta di scappare nel villaggio delle fidanzate, ma viene fermato dai bodyguard e da Alessia Marcuzzi. Poco dopo, però, si calma e decide di proseguire pensando un po’ più a se stesso.

Silvia e Gabriele

La relazione tra Silvia e Gabriele sembra giunta al capolinea: lei bacia per gioco Valerio e ammette di essere interessata al tentatore mentre lui continua a divertirsi con le single.

Ed è proprio al falò che Silvia vede un video del fidanzato e apprende che lui e Gaia hanno intenzione di vedersi anche fuori da Temptation Island. Tutto questo la rendono perplessa.

Gabriele Pippo, invece, assiste al bacio di Silvia e Valerio Maggiolini come penitenza per il gioco Obbligo o Verità e chiude la loro storia.

Myriam