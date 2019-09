Temptation Island Vip: puntata 9 settembre 2019

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip 2019, la versione di Temptation Island con personaggi più o meno noti dello showbiz.

“È nella separazione che si capisce la forza dell’amore” dice Alessia Marcuzzi prima di addentrarsi nel viaggio dei sentimenti delle coppie in gioco.

Le cose non sembrano mettersi benissimo sin da subito per Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano “Er Faina” Coccia e Sharon Macri, Anna Pettinelli e Stefano Macchi e Pago e Serena Enardu.

Già alla presentazione dei rispettivi tentatori, infatti, le coppie mostrano le loro fragilità e incertezze di fronte alle tentazioni. E le prime ore dopo la separazione confermano tutto.

Pago e Serena

Pago e Serena stanno insieme da sei anni e mezzo: lui è innamoratissimo mentre lei lamenta molte carenze e l’immobilità del rapporto.

I primi giorni mostrano un lato diverso di Serena, allegra e spensierata, e Pago non può fare a meno di notare il feeling immediato tra la sua fidanzata e il single Alessandro.

Al primo falò, poi, i video rincarano la dose e il cantante è costretto a fare i conti con le dichiarazioni e i comportamenti ammiccanti della fidanzata.

Chiara e Simone

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito stanno insieme da 10 mesi, ma si rincorrono praticamente da tutta la vita: lui si dice innamorato mentre lei vuole conferme sul proprio interesse.

Sin da subito, però, la “professoressa” de L’eredità si crea un harem e flirta con tutti i tentatori: balla, si fa massaggiare e stuzzica. Eppure Simone sbotta quando la vede fumare.

Al primo falò, poi, Simone ha modo di scoprire un lato inedito della fidanzata: si lamenta del carattere del fidanzato e svela di averlo preso in giro sulla questione del fumo.

Nathaly e Andrea

Nathaly e Andrea sono fidanzati da 3 anni tra alti e bassi. Tra di loro c’è una grande passione, ma litigano troppo spesso da abitare insieme.

Andrea viene chiamato nel Pinnetu e prima scopre le lamentele della sua fidanzata e poi la osserva mentre balla con un single. Il comportamento di Nathaly suscita in lui una specie di ripicca.

Al primo falò, la showgirl è costretta a vedere il fidanzato mentre balla con due tentatrici e instaura un rapporto fisico e complice con la single Zoe.

Damiano e Sharon

Damiano e Sharon stanno insieme da sei mesi e da quando si sono conosciuti non si sono mai lasciati. Scelgono di partecipare a Temptation Island per dimostrare che non può rovinare un rapporto solido.

Dopo la separazione, però, Damiano si isola completamente e viene attraversato da un senso di malinconia mentre Sharon vive l’esperienza con leggerezza.

Il Pinnetu sorprende Er Faina: la fidanzata si lascia massaggiare da un single e per lui è già troppo. Al falò, invece, ascolta Sharon lamentare le insicurezze del fidanzato e vede un’attenzione da parte di un tentatore.

Damiano chiede subito il confronto anticipato, ma noi potremo vederne l’esito soltanto nella prossima puntata.

Anna e Stefano

Anna e Stefano stanno insieme da cinque anni e mezzo nonostante la differenza di età tra i due: lei è gelosissima di lui mentre lui si dice sicuro della sua relazione.

Il loro viaggio dei sentimenti inizia con la marcia giusta. Entrambi si divertono con i single dei villaggi, ma nessuna nuvola sembra oscurare il loro rapporto.

Ciro e Federica

Ciro e Federica sono fidanzati da otto anni: lei non si fida più di lui dopo aver scoperto alcune chat con altre donne mentre lui si dice pentito.

Dopo qualche giorno, però, l’attore inizia a vacillare e sente di non poter fare a meno della sua fidanzata. Così Alessia Marcuzzi le annuncia la richiesta di falò anticipato. Federica non si presenta.

Ciro non riesce a sopportare la scelta della fidanzata e scappa dal villaggio per raggiungerla e, malgrado il disappunto di lei, i due vengono squalificati dal programma. Al loro posto arriverà una nuova coppia.

Myriam