Anticipazioni repliche Un Posto al Sole, trame puntate dal 25 al 29 maggio 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 25 al 29 maggio saranno ancora all’insegna delle repliche. Cosa rivedremo?

Guido Un Posto al Sole- foto networthroll.com

Marina deve far fronte alla solitudine e decide di ingaggiare un accompagnatore per presentarsi al circolo.

Teresa affronta il primo giorno di lavoro a casa di Filippo e incontra più fatica del previsto.

Virgilio non vuole sottostare al ricatto di Guido e Andrea, ma i due non intendono arrendersi.

Guido accetta di rinunciare a Loredana per convincere Virgilio a ritirare la richiesta di risarcimento danni.

Roberto non mostra interesse per la gravidanza di Greta e la donna trova sostegno in Filippo.

Alfonso organizza la trappola per Nunzio in modo da convincerlo a partecipare a un nuovo colpo.

Franco non riesce a mantenere il controllo su Nunzio.

Guido deve mantenere la promessa fatta a Virgilio e si ritrova a mentire a Loredana.

Manuela prova a trovare una soluzione ai problemi economici delle sorelle Cirillo proponendo un lavoro a Serena.

Renato scopre che qualcuno del palazzo sta sfruttando la sua connessione internet e decide di metterlo in difficoltà.

Serena si presenta al colloquio di lavoro, ma crede che non sia andata bene.

Roberto chiede a Filippo di aiutarlo a prendere una decisione

Nunzio e Franco sono ai ferri corti e la situazione facilita il piano di vendetta di Alfonso Vitale.

Nunzio si tira indietro e decide di tornare a casa poco prima di cadere nella trappola di Alfonso.

Raffaele e Renato continuano a lottare sul possesso della linea Wi-Fi, ma il primo ha la meglio.

Guido è tornato insieme a Loredana, ma si accorge che sarà difficile mantenere il segreto con Virgilio.