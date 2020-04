Anticipazioni repliche Un Posto al Sole, trame puntate dal 27 aprile al 2 maggio 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 27 aprile al 2 maggio saranno ancora all’insegna delle repliche a causa dell’emergenza Coronavirus. Cosa vedremo?

Rossella e Gianluca Un Posto al Sole- foto instagram.com

Giulia sembra determinata a non abbandonare le sue attività sociali nel centro storico di Napoli.

Vintariello vuole evitare di creare problemi a chi lo circonda e decide di lasciare la città, ma deve trattare la sua partenza con il clan rivale.

Otello si prepara a vivere il viaggio della sua vita.

Silvia è impegnata a far fronte agli effetti della recessione.

Rossella può allentare la tensione, ma le cose tra lei e Gianluca non sembrano andare per il meglio.

Serena sembra disposta a dare a Tommaso una chance e lui sembra pronto a tutto pur di conquistarla.

Rossella non riesce a sostenere una relazione a metà e decide di lasciare Gianluca.

Marina prosegue il suo piano per far uscire Greta dalla vita di Roberto e per questo coinvolge un’altra persona.

Tommaso vorrebbe stabilirsi a casa di Filippo, ma il cugino non intende lasciargli campo libero.

Serena capisce di non avere possibilità con Filippo.

Ferdinando decide di fare una confessione inaspettata a Greta e la donna ne rimane talmente sconvolta da pensare di accettare di fuggire con lui.

Renato scopre che Niko intende partire per il progetto Erasmus e resta dispiaciuto del comportamento del figlio.

Niko subisce il risentimento del padre e decide di rimanere a Napoli.

Guido decide di affrontare Virgilio, ma non sarà capace di gestire la situazione. A intervenire sarà Otello.

Roberto ha qualche ripensamento sulla moglie mentre Greta sembra decisa di accettare la proposta di Ferdinando.