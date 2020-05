Anticipazioni repliche Un Posto al Sole, trame puntate dal 4 all’8 maggio 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 4 all’8 maggio saranno ancora le repliche della 16 esima stagione. Ecco cosa vedremo!

Marina Un Posto al Sole- foto instagram.com

Franco deve comunicare a Nunzio della partenza di suo nonno.

Alfonso Vitale medita vendetta contro il nipote di Vintariello.

Greta si prepara a fuggire con Ferdinando mentre Roberto e Marina mettono a punto la loro trappola.

Guido intende non cedere al ricatto di Virgilio e per questo intende smascherare l’uomo con l’aiuto di Andrea.

Niko e Manuela si avvicinano molto e lei capisce che il ragazzo le piace.

Nunzio fa una pericolosa conoscenza proprio mentre si appresta a vivere un momento importante.

Marina tenta di manipolare Ferdinando per far cadere Greta nella sua trappola.

Rizzo inizia a provare qualche scrupolo per la sua vittima.

Nunzio, dopo l’incontro con Alfonso, si ritrova a fare i conti con una tentazione.

Franco contatta Renato la vendita del motorino di Niko.

Silvia vuole rilanciare il Caffè Vulcano con una serata speciale.

Ferdinando capisce di non avere possibilità contro Marina mentre Greta sta per finire in trappola.

Serena vede trasformarsi la sua serata divertente in un vero e proprio incubo.

Renato diventa vittima della propria superficialità e finisce nei guai con Adriana. A complicare la situazione ci penserà Raffaele.

Roberto denuncia il furto dei gioielli e Ferdinando deve decidere se lasciare Greta al suo destino.

Serena si convince ad affrontare l’ironia delle sorelle gemelle per tornare a pensare a Filippo.

Renato approva l’idea di Adriana e quindi Giulia conoscerà un suo collega.