Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 10 al 14 agosto 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che le puntate dal 10 al 14 agosto saranno imperdibili per tutti i fan della soap. Ecco cosa accadrà!

Rossella Un Posto al Sole- foto instagram.com

Susanna ed Eugenio tornano alle loro rispettive routine, ma Alberto si prepara a usare tutto quello che sa per uscire dai guai.

Silvia riceve un notizia decisamente poco positiva mentre Rossella deve fronteggiare un momento difficile durante il suo tirocinio in ospedale.

Ornella prova a dare una mano a Rosella per farle superare la delusione di essersi bloccata durante la pratica in reparto.

Cotugno chiede l’aiuto di Guido per organizzare un appuntamento galante con Dolly, ma nulla andrà come sperato dal vigile.

Nunzia vuole svincolarsi dal boss Tregara e decide di non aiutarlo più nella sua latitanza.

Eugenio e Alberto hanno un faccia a faccia e il magistrato si ritrova a dover fare i conti con i ricatti del Palladini.

Alberto e Clara si avvicinano sempre di più e i due sembrano sul punto di tornare insieme.

Silvia incontra un impedimento che fornisce a Rossella e Alex l’occasione di collaborare.

Guido e Mariella decidono di aiutare Cotugno nelle sue vicende amorose.

Irene ha un piccolo incidente che riaccende le tensioni tra Filippo e Serena.

Rossella è seccata per non aver fatto molto al Caffè Vulcano e si ritrova ad affrontare una nuova difficoltà in ospedale.

Eugenio prova a parlare con Alberto nella speranza che l’uomo non compia passi falsi.

Serena fa i conti con le paure di Filippo, che complicano il loro rapporto.