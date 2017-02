Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 13 al 17 febbraio 2017

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della settimana 13-17 febbraio ci svela una settimana abbastanza movimentata per i protagonisti della storica soap di RAI 3. Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate:

Renato e Nadia sono alla resa dei conti. La donna cerca di spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a tradirlo e tenta di fargli cambiare idea su la fine della loro relazione. E le cose sembrano prendere una piega diversa da quanto previsto: i due non si lasceranno.

I rapporti tra Franco e Angela continuano ad essere sempre più tesi, soprattutto dopo l’incontro il terapeuta. Angela conosce Luca, un giovane che frequenta la sua stessa palestra e che sembra suscitare il suo interesse.

La presentazione del libro si avvicina e Silvia continua a soffrire di ansia per il suo debutto ufficiale, al punto che vorrebbe far saltare tutto. Sorprendentemente la ragazza sembra essere troppo disinvolta in pubblico, un comportamento che crea un certo disagio a Michele.

Roberto prenderà una decisione drastica per troncare ogni legame tra Marina e Matteo: l’uomo proverà a convincere Matteo ad accettare la sua allettante ma non incondizionata offerta.

Niko cerca di riabilitare la propria reputazione lavorativa dopo quanto successo. Il ragazzo dovrà scontrarsi con una realtà inflessibile e che non fa sconti a nessuno.

Alice racconta al padre una bugia per non andare a scuola. La verità che si cela è davvero drammatica: Alice è vittima di cyber bullismo! Andrea dovrà affrontare la delicata situazione e il conseguente calo di rendimento scolastico. Andrea ed Elena avranno pareri contrari su come gestire la situazione di Alice, che continuerà imperterrita a raccontare bugie al papà.