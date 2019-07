Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 15 al 19 luglio 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che le puntate dal 15 al 19 luglio saranno cruciali per molti protagonisti della soap partenopea. Scopriamo quello che accadrà:

Patrizio torna a Napoli un po’ a sorpresa e mette al corrente la famiglia di aver terminato lo stage.

Beatrice comunica allo studio di aver ricevuto un’offerta di lavoro che è propensa ad accettare.

Diego non riesce a rassegnarsi per la fine della sua storia e finisce per allontanarsi da tutti.

Marina prova a creare un legame con il senzatetto che sta ospitando.

Patrizio è contrariato dalla distanza di Diego.

Beatrice riflette sulla proposta di lavoro e prende un’importante decisione.

Filippo e Serena devono far fronte ai problemi legati al progetto imprenditoriale ideato da Roberto.

Marina scopre che Arturo ha un cancro e non intende sottoporsi alle cure.

Patrizio riceve un’offerta di lavoro da Filippo e Serena e riflette se accettare o meno di lavorare come cuoco sullo yacht della loro società di chartering.

Giulia decide di far visita a Denis, ma si ritrova difronte a una spiacevole sorpresa che la porterà a cambiare i suoi piani.

Filippo e Serena convincono Patrizio ad accettare la loro proposta e devono comunicarlo a Roberto.

Tutto procede per il meglio e Patrizio sembra trovarsi bene con il suo nuovo lavoro.

Raffaele si mostra preoccupato per Diego che continua a non farsi sentire.

Alex torna dalla vacanza a Berlino con Vittorio, ma riceve una telefonata inaspettata.

Myriam