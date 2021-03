Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 15 al 19 marzo 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che nelle puntate dal 15 al 19 marzo verranno a galla molte verità. Cosa accadrà?

Rossella Un Posto al Sole- foto instagram.com

Silvia decide di confrontarsi con Michele, anche se sa che l’aspetta qualcosa di difficile.

Alberto prova a tenere in piedi il rapporto con Clara.

Franco inizia a svolgere il suo incarico ai Cantieri, ma il suo arrivo crea più di qualche tensione.

Cerruti desidera stupire i fratelli Sarti ed escogita un piano per riuscirci.

Cotugno accetta di dare lezioni di bon ton a Cerruti.

Patrizio non riesce a controllare i sentimenti che prova per Clara e finisce per litigare con la donna. I due non sanno di essere spiati.

Ilaria scopre il tradimento di Patrizio con Clara e decide di informare Rossella.

Rossella entra in crisi e non può far altro che affrontare il fidanzato.

Bice combina un altro guaio nel tentativo di impressionare Bruno e Morgana, ma la sua decisione causa ulteriore tensione in Salvatore.

Silvia prova a riguadagnare la fiducia di Michele.

Rossella soffre molto e per questo inizia a trascurare gli studi, il che rischia di compromettere il lavoro svolto sulla tesi.

Susanna e Niko riescono a trovare il modo per far andare le cose per il verso giusto, ma una proposta inaspettata potrebbe cambiare l’equilibrio.

Irene pensa a un’idea da preparare per la festa del papà e organizza con Bianca e Jimmy una caccia al tesoro.

Filippo riceve una bellissima sorpresa e non riesce a trattenere l’emozione.