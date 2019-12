Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 16 al 20 dicembre 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 16 al 20 dicembre saranno ricche di colpi di scena. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea!

Diego fa la sua scelta e non accetta il patteggiamento in tribunale, rischiando di irritare il PM e il giudice.

Aldo fa leva su tutte le sue risorse per incastrare Diego e quindi evitare che le colpe ricadano sul vero responsabile, suo figlio Jacopo.

Clara da ascolto ad Angela e Giulia e decide di denunciare Alberto, ma l’uomo inizia ad adottare misure estreme.

Andrea e Arianna vivono un momento difficile: lui prova a convincerla a trasferirsi a Londra mentre lei non sembra esserne troppo convinta.

Giulia non condivide il modo in cui Angela sta cercando di spingere Clara a denunciare il suo ex datore di lavoro.

Otello decide di prendere una camera nel B&B di Serena, ma la sua presenza provoca un bel po’ di problemi agli altri ospiti.

Serena e Filippo discutono del comportamento di Otello e decidono di parlarne con Silvia e Michele.

La decisione di Clara da inizio a una guerra che porta a galla vecchi rancori.

Raffaele trova la soluzione giusta per arginare la situazione di Otello.

Jacopo deve farsi coraggio per affrontare il padre mentre Diego inizia a vedere la fine dell’incubo.

Alberto inizia a tormentare Clara a tal punto da farla entrare in crisi.

Arianna decide di non assecondare Andrea e lo pone di fronte alla difficile scelta: stare con lei a Napoli o raggiungere sua figlia a Londra.