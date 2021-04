Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 19 al 23 aprile 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 19 al 23 aprile saranno ricche di novità. Cosa accadrà nella soap di Rai 3?

Speranza Un Posto al Sole- foto instagram.com

Clara ha un duro confronto con Barbara e scopre alcune cose che non sapeva su Alberto.

Jimmy è triste a causa della partenza di Irene e vorrebbe andare a Berlino anche lui.

Renato è dispiaciuto per Jimmy e si mette in contatto con Niko e Giulia in modo da trovare una soluzione. Alla fine ha un’idea geniale.

Rossella prova ad avvicinarsi a Patrizio per tentare di ricucire il rapporto con lui.

Franco e Nicola Iodice cercano di convincere Ernesto Gargiulo a stare dalla loro parte, ma una minaccia potrebbe farlo desistere.

Patrizio e Rossella non trovano un punto d’incontro e ogni tentativo di riavvicinamento sembra fallire.

Alberto deve fare i conti con l’invadenza di Barbara.

Renato si appresta a fare i bagagli e partire con Jimmy alla volta di Berlino per realizzare il sogno del nipote.

Ernesto paga lo scotto di aver decido di non appoggiare i piani di Biagio e Pietro.

Roberto si ritrova ad affrontare vari problemi ai Cantieri.

Michele spera di poter essere assunto da un’altra stazione radiofonica.

Franco cerca di capire cosa possa esserci dietro la faccenda di Ernesto mentre Roberto prova a scongiurare il sequestro dei Cantieri.

Renato e Jimmy si godono la vacanza a Berlino.

Niko sta lavorando a un caso che si sta rivelando particolarmente difficile e lo mette in crisi.

Speranza lascia Napoli per qualche giorno e Vittorio non potrebbe esserne più sollevato. Al contrario, Samuel non riesce a superare la partenza della nipote di Mariella.

Franco si aggira per i Cantieri in cerca di indizi mentre Roberto riceve la visita di Pietro Abbate.

Michele sembra soffrire la permanenza forzata in casa e Silvia e Raffaele sono molto preoccupati per lui.

Speranza torna a Napoli e Guido sembra esserne felice, ma la mette in allerta riguardo la bugia detta.

Samuel si imbatte inaspettatamente in Speranza e ne resta sorpreso.