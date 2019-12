Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 2 al 6 dicembre 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che nelle puntate dal 2 al 6 dicembre ci saranno nuovi punti di svolti nelle storyline della soap. Ecco cosa accadrà:

Vittorio e Alex tornano insieme, ma la vita della ragazza rischia di complicarsi un’altra volta a causa della presenza ingombrante di Carla.

Marina sprona Alberto a trovare una soluzione alla situazione d’emergenza dei Cantieri, ma l’uomo non sa dei problemi che ben presto dovrà affrontare.

Bianca va incontro a un piccolo malanno di stagione che la costringe a stare a casa e questo le fa salire l’ansia.

Franco e Angela si rendono conto che la situazione a scuola è molto più grave di quanto avevano immaginato.

Clara ha deciso di non concedersi a Cipriani, come chiesto da Alberto, e per questo si ritrova senza lavoro.

L’ex cameriera di Alberto decide di confidarsi con Angela e Giulia, le quali le consigliano di denunciare tutto.

Marina conosce Sebastiano Rosato, zio di Fabrizio. La Giordano, però, non sembra fidarsi troppo di lui ed esce provata dalla cena di famiglia.

Diego continua a vivere diverse difficoltà e pensa di confidarsi con Patrizio.

Otello e Teresa discutono animatamente e l’uomo si sfoga con Renato, anche lui particolarmente provato dalla fine della sua relazione con Nadia.

Diego riesce a capire che il responsabile dell’incidente ai danni di Aldo Leone è Jacopo, il figlio dell’avvocato.

Aldo Leone fa una proposta allettante a Diego per proteggere Jacopo dalle conseguenze delle sue azioni.

Raffaele prova a tirare su Renato e a spronarlo a riflettere sui suoi errori.

Alex è decisa a viversi la sua storia d’amore con Vittorio e affronta Rosaria.

Diego non sa se accettare la proposta dell’avvocato, ma non può rifletterci a lungo visto che la data dell’udienza di patteggiamento è alle porte.

Silvia scopre le doti e lo spirito di iniziativa di Samuel.