Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 2 al 6 novembre 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che le puntate dal 2 al 6 novembre saranno davvero imperdibili. Cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea?

Roberto e Lara portano avanti il loro piano ai danni di Marina e Fabrizio e tutto sembra andare bene.

Silvia e Michele vengono aggrediti da due malviventi e i due ne escono scossi. La donna, però, sembra nascondere qualcosa che potrebbe compromettere il loro rapporto.

Alberto sostiene un colloquio di lavoro e accetta di lavorare per un’amica storica della famiglia Palladini.

Guido vive un momento difficile: Bice continua a portare avanti la sua vendetta con il favore dell’inconsapevole Cotugno.

Filippo sta per partire per Tenerife e Serena non riesce a confessargli i propri sentimenti.

Alex e Patrizio litigano per la scala gerarchica interna al Caffè Vulcano, visto che Silvia non ha ancora metabolizzato l’aggressione.

Leonardo e Serena vivono un nuovo scontro e la donna si rende conto di aver perso un’occasione con Filippo.

Renato è preoccupato per la decisione di Niko di lasciare lo studio e chiede a Franco di provare a parlargli.

Silvia e Michele sono sempre più distanti e l’uomo inizia a sentirsi in colpa per non aver difeso la moglie.

Alex si ritrova a gestire il Caffè Vulcano e mostra a tutti il suo caratterino.

Marina e Fabrizio devono affrontare i problemi di liquidità ai Cantieri mentre Roberto valuta una mossa inaspettata.

Serena si organizza in fretta per raggiungere Filippo a Tenerife.

Niko affronta un incontro spiacevole.