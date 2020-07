Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 20 al 24 luglio 2020

Le anticipazioni su Un posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 20 al 24 luglio saranno imperdibili per i fan della soap. Cosa accadrà?

Marina Un Posto al Sole- foto instagram.com

Marina si ritrova a smorzare la tensione tra Fabrizio e Roberto e decide di fare una proposta al Ferri. Il problema è che potrebbe rivelarsi un passo falso.

Viola non riesce a stare serena e continua ad alimentare la crisi con Eugenio.

Filippo prova a dare un po’ di serenità a Irene.

Clara e Alberto partecipano a un pranzo in cortile organizzato dagli inquilini di palazzo Palladini e Patrizio resta colpito dalla ragazza.

Roberto si dice pronto a far saltare l’accordo con i Cantieri nel caso in cui Filippo dovesse ostacolarlo in qualche modo.

Angela è preoccupata per Viola e decide di farle un regalo di compleanno, ma le cose non vanno come sperato.

Alberto si trova in difficoltà dopo la fuga all’arresto del boss Tregara e Nicotera inizia a sospettare di un suo coinvolgimento negli affari del clan.

Serena non riesce ad aiutare Filippo nella sua battaglia contro Roberto.

Patrizio confessa a tutti di aver preso una cotta per Clara.

Marina è dispiaciuta delle tensioni tra Roberto e Filippo e prova a trovare un modo per mettere d’accordo padre e figlio sul chartering.

Guido lascia che Mariella e Silvia invitino Dolly al matrimonio, ma non tutto va come previsto e la tensione tra Mariella e Dolly è alle stelle.

Nicotera mette sotto pressione Alberto, ma l’uomo cerca di capire se le informazioni in possesso del magistrato lo mettono o meno a rischio.