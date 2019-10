Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 21 al 25 ottobre 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che la settimana dal 21 al 25 ottobre sarà particolarmente intensa. Cosa accadrà ai beniamini della soap partenopea?

Raffaele inizia a convincersi che Diego sia responsabile di quanto accaduto all’avvocato Leone, specialmente perché Nicotera ordina dei rilievi sull’auto del ragazzo.

Giovanna scopre che Aldo Leone ha avuto relazioni extraconiugali.

Vittorio teme che Alex sappia qualcosa della liaison avuta con Anita e chiede un consiglio a Rossella.

Giulia è preoccupata per Renato e cerca di aiutarlo compiendo un gesto premuroso, ma l’uomo non reagisce bene.

Vittorio inizia a soffrire la convivenza a casa Giordano.

Angela scopre che Denis ha chiesto a Giulia di avere un rapporto aperto e senza vincoli e spinge la madre a ribellarsi all’idea.

Giulia cerca il modo di tenersi impegnata per non pensare a Denis e non cedere alle sue richieste.

Diego teme di essere stato lui a investire Aldo Leone e decide di assumersi le proprie responsabilità.

Giovanna chiede un incontro a Beatrice.

Cerruti entra in crisi a causa dei suoi tatuaggi e continua a tenere a distanza il dottor Sarti, salvo poi ricevere una sorpresa.

Raffaele non gradisce la decisione di Diego e il ragazzo si prepara a raccontare la sua versione dei fatti, ma le cose potrebbero volgere al peggio.

Fabrizio è sempre più coinvolto da Marina e le vorrebbe proporre un viaggio.

Il caso di Aldo Leone sembra essere arrivato a una svolta decisiva in cui si scoprirà cosa è accaduto all’avvocato.

Arianna non ha deciso se partecipare alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio mentre Michele si accinge a parlare coi ragazzi.

Myriam