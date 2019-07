Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che le puntate dal 22 al 26 luglio saranno come al solito ricche di colpi di scena. Cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea?

Diego è ormai preda della depressione e sta per toccare il fondo e il sostegno di Raffaele non è d’aiuto.

Vittorio si sente diviso tra i sentimenti per Alex e l’attrazione per Anita.

Otello accusa i colpi dell’assenza di Teresa e capisce che tra di loro c’è anche e soprattutto una distanza emotiva.

Marina ha instaurato un legame profondo con Arturo, ma le condizioni di salute dell’uomo stanno peggiorando velocemente.

Serena e Filippo si rilassano con una vacanza in barca e lui coglie l’occasione per dirle che desidera un altro figlio, ma la Cirillo risponde di non sentirsi pronta.

Roberto si impegna nel suo nuovo ruolo di babysitter di Irene. La bambina lo metterà a dura prova, ma i due riusciranno a trovare un “accordo”.

Giulia sta per trascorrere un’ultima giornata insieme a Denis prima di tornare a Napoli.

Vittorio riesce a conoscere meglio il contesto familiare di Mia e Alex e si sente sempre più ingabbiato.

Marina consulta l’avvocato Aldo Leone e prende una decisione difficile.

Myriam