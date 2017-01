Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 23 al 27 gennaio 2017

Le anticipazioni Un Posto al Sole che vanno dal 23 al 27 gennaio 2017 ci fanno sospirare. Non resta che seguire le notizie in anteprima della stagione numero 17 in onda ogni giorno alle 20.40 su Rai 3.

Niko e Susanna hanno trovato la famosa registrazione e sono convinti che potrebbe essere determinante per la liberazione di Nunzio, proprio mentre Franco e Angela sono molto presi dalla situazione di Nunzio. Ma attenzione, in questa settimana, il giovane riuscirà ad uscire dal carcere settimana e deciderà di tornare a Milazzo, una decisione che dovrà confessare a Chiara.

Vi sarà un’interessante triangolo romantico-legale tra Niko, Beatrice, Susanna e l’avvocato Enriquez. Susanna s’ingelosirà quando vedrà l’avvicinamento di Niko a Beatrice.

Lo stato di salute di Ferri si rivelerà più grave di quanto ci si aspettasse. La scoperta della malattia e le sue condizioni faranno soffrire molto Marina, forse ancora innamorata di lui.

L’atteggiamento di Nadia alimenterà i sospetti di Ornella circa la sua fedeltà nei confronti di Renato. E proprio come nell’Otello di William Shakespeare, Raffaele insinuerà a Renato il dubbio: Nadia ha una relazione con Alberto?

Silvia e Michele passeranno all’azione, tentando di persuadere Otello a uscire per lasciare alla figlia una serata libera con il fidanzato.

Rossella verrà a conoscenza dell’identità di ‘Grazia Rossellini’, mentre Patrizio continuerà a nasconderle la sua iscrizione in palestra.