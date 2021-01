Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 25 al 29 gennaio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci riferiscono le puntate dal 25 al 29 gennaio saranno ricche di sviluppi. Ecco cosa andrà in onda su Rai 3:

Michele nutre dubbi sull’identità dell’aggressore di lui e Silvia e questo crea una nuova crisi.

Vittorio vive un momento di sconforto riguardo la sua vita professionale in radio e Chiara vorrebbe aiutarlo, riportando ai tempi di Vicky Beef.

Serena è dispiaciuta per Leonardo e prova a farlo riavvicinare alla sua famiglia.

Silvia e Michele sono sempre più distanti e le cose rischiano di peggiorare.

Patrizio aiuta Vittorio a trovare qualcosa per mantenere la sua autonomia in radio e fare cambiare idea a Chiara.

Filippo e Serena uniscono le loro forze per aiutare Leonardo.

Michele è deluso dalla gestione della radio da parte di Chiara mentre Vittorio sembra aver trovato un modo per risolvere i problemi. Tuttavia non tutto filerà liscio.

Silvia chiede a Diego di diventare il suo braccio destro nel tentativo di risolvere i problemi al Caffè Vulcano.

Roberto non riesce a stare senza Marina e cerca di avere notizie su di lei.

Lara prende una decisione che potrebbe rivolgersi contro di lei.

Clara e Alberto si apprestano ad andare a vivere insieme nella nuova casa, ma la donna incontra una persona che smorzerà il suo entusiasmo.

Vittorio si trova alle prese con Rick Tok, una nuova versione di Vicky Beef, ma si rende conto di non avere più il seguito di un tempo.

Roberto nutre dei sospetti su Lara, ma si lascia sedurre dal fascino della donna.

Michele e Chiara continuano a essere tesi.

Franco è preoccupato per l’eventualità che Angela si trasferisca a Venezia per qualche mese, ma per fortuna l’uomo riceve una bella sorpresa.

Alberto e Clara prendono possesso della nuova casa, ma la donna non riesce a essere felice perché ha capito che Barbara Filangieri è interessata al Palladini.

Alberto intende affittare il seminterrato e la notizia sembra solleticare l’interesse di qualcuno sembra.