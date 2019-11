Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 25 al 29 novembre 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che le puntate dal 25 al 29 novembre saranno ricche di avvenimenti. Ecco cosa accadrà ai protagonisti della soap di Rai 3:

Diego torna alla vita di tutti i giorni e inizia il suo nuovo lavoro, ma viene tormentato dai flashback sul giorno dell’incidente di Aldo Leone.

Bianca continua a vivere molte difficoltà e Angela e Franco decidono di tornare a scuola per trovare una soluzione.

Marina e Roberto si confrontano ma l’incontro avrà un esito inatteso, proprio come quello tra la Giordano e Alberto.

Vittorio decide di ascoltare i consigli di Mariella e prova a riconquistare Alex, ma i suoi tentativi non faranno breccia nel cuore della ragazza.

Raffaele e Niko sono preoccupati per Diego e non sanno se prendere sul serio i ricordi che stanno riaffiorando nella sua mente.

Al Caffè Vulcano, Diego incontra qualcuno che gli fa ricordare altri frammenti dell’incidente. Il ragazzo si convince di aver trovato il colpevole del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone.

Angela e Giulia vivranno momenti di tensione a causa delle diverse posizioni che le due hanno sul percorso scolastico di Bianca.

Vittorio ha un divertente incontro-scontro con un cantante in radio proprio riguardo il tema della riconquista in amore. L’ospite offre al Del Bue uno spunto per riconquistare Alex.

Andrea cerca l’aiuto di Silvia per far mandare giù ad Arianna una pillola che potrebbe essere piuttosto indigesta.

Guido perde la pazienza a seguito delle lamentele di Catello e decide di fare una rivelazione che potrebbe avere effetti inaspettati.

Giulia appare sempre più coinvolta dal suo amico virtuale.

Filippo cerca di riavvicinarsi a Serena per recuperare il tempo perduto, ma non tutto va come sperato.

Myriam