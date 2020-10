Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 26 al 30 ottobre 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che nelle puntate dal 26 al 30 ottobre ci saranno diversi sviluppi nelle storyline. Cosa succederà ai protagonisti della soap?

Rossella Un Posto al Sole- foto instagram.com

Angela regala a Clara i vecchi vestitini di Jimmy per il bambino che sta per arrivare, ma Aberto non reagisce bene.

Giulia riconosce la voce del truffatore e tutto sembra volgere al termine, ma la sua serenità sembra ancora lontana.

Bice porta avanti il suo piano per conquistare Michele, ma deve fare i conti con Silvia.

Niko si avvicina sempre di più Leonardo che però non ha un buon ascendente sul ragazzo.

Angela si convince che Alberto farà soffrire prima o poi Clara e cerca un modo per aiutarla.

Giulia si appresta a ricevere la notizia tanto desiderata.

Michele si ritrova conteso da Bice e Silvia.

Niko trascura il suo lavoro e prende una decisione drastica e molto sofferta.

Serena e Filippo sembrano vicini a una riconciliazione, ma una notizia rischia di farli tornare distanti.

Clara segue il consiglio di Angela e comunica ad Alberto l’intenzione di tornare a vivere per conto proprio.

Bice sembra decisa a vendicarsi del tradimento del marito e inizia a corteggiare in maniera serrata Cotugno.

Clara si prepara a lasciare casa di Alberto, proprio nel momento in cui l’uomo riceve una telefonata promettente.

Rossella non riesce a sopportare l’atteggiamento superficiale della sua amica Ilaria e discute con lei.

Silvia e Michele partono per Indica, ma un imprevisto rallenta i loro piani.

Marina e Fabrizio rientrano dalla Sardegna e si ritrovano di fronte a una scoperta piuttosto inaspettata.

Niko sembra irremovibile nella sua decisione di abbandonare lo studio Navarra e incontra l’opposizione del padre.