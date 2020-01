Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 27 al 31 gennaio 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che le puntate dal 27 al 31 gennaio saranno ricche di sviluppi. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea!

Roberto Un Posto al Sole- foto instagram.com

Fabrizio fa di tutto per riconquistare Marina, ma non sembra fare breccia nel cuore della Giordano.

Filippo progetta una sorpresa per Serena, ma ben presto si tramuta in una doccia fredda.

Marina cerca l’aiuto di Roberto e l’uomo ne approfitta per riavvicinarsi a lei.

Raffaele teme che Renato possa cadere in depressione dopo l’abbandono prima della compagna Nadia e poi dell’amico Otello.

Giulia continua a essere manipolata da Marcello. L’uomo sta portando avanti la sua trappola con successo.

Serena si mostra esasperata dal comportamento geloso di Filippo mentre l’uomo sembra ormai fuori controllo.

Roberto si mostra vicino a Marina e la donna si convince che i problemi tra lei e Fabrizio sono di tipo sentimentale e professionale.

Angela prova a mettere in guardia sua madre, ma la Poggi sembra pronta ad aiutare nuovamente il suo amico virtuale.

Leonardo intuisce il momento di crisi tra Serena e Filippo e ne approfitta per insinuarsi nella vita della donna.

Patrizio mette in difficoltà Samuel sul lavoro in modo da far subentrare Diego, mostrando di essere disposto a tutto pur di ottenere quello che vuole.

Angela tenta di risolvere la situazione con la maestra Gagliardi rivolgendosi alla preside della scuola.

Leonardo fa una proposta improvvisa a Serena e la donna si mostra preoccupata per le eventuali ripercussioni sulla sua situazione familiare.

Samuel riceve un ingaggio per un concerto al quale vorrebbe andare Arianna, ma qualcosa potrebbe cambiare gli eventi.

Angela scopre da Franco e Bianca di un evento avvenuto fuori dalla scuola che potrebbe aggravare la situazione.