Le anticipazioni di Un Posto al Sole portano con se una lieta notizia: la soap partenopea riapre i battenti dopo la pausa estiva, puntuali come al solito alle 20.40 su Rai 3. Scopriamo quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini:

Il rapporto tra Franco e Angela non sembra migliorare, anzi i due sarebbero a un passo dal divorzio. Il rientro da Torino segnerà un inevitabile faccia a faccia col marito.

Giulia tenta di far cambiare idea alla figlia, ma Angela sembra decisa a lasciare il marito e Franco appare preoccupato più per la situazione di Don Peppino che per la sua famiglia.

Franco aiuterà Peppino e Luisa a liberarsi dalla morsa dell’usuraio e sarà accanto ai due nel momento in cui scatterà la trappola tesa dalla polizia.

Ferri non smetterà di mettere in difficoltà Marina e intromettersi nel suo rapporto con Matteo, proprio quando l’uomo ha deciso di prendersi un po’ di tempo per riflettere sulla sua storia con la Giordano.

Finalmente Niko assisterà a uno scontro tra Beatrice e Susanna al Tribunale e capirà per chi batte il suo cuore. Il ragazzo, determinato a dichiarare il suo amore a Susanna, riceverà una doccia gelata: Susanna è tornata con il suo ex fidanzato!

Elena si renderà conto di come sua madre viva nel benessere a discapito dei suoi problemi economici e si lamenterà con Andrea.

Raffaele si sta preparando alla gara di cucina Chef Parade, ma le inaspettate ansie da prestazione non tarderanno ad arrivare.

Arianna vorrà apportare delle modifiche al Vulcano e propone ad Andrea di prendere la gestione del locale.

Patrizio incontrerà per caso la sua ex fidanzata Asia e questo farà ingelosire Rossella a tal punto da coinvolgere le due famiglie. I due ragazzi si mostreranno più maturi degli adulti!