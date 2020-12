Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 28 dicembre all’1 gennaio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che le puntate dal 28 dicembre all’1 gennaio saranno imperdibili. In più la soap non andrà in onda il 31 dicembre, ma torna l’1 gennaio con un appuntamento doppio. Cosa accadrà?

Marina Un Posto al Sole- foto instagram.com

Leonardo sembra essere alla deriva dopo la fine della relazione con Serena e ora cerca di nuovo l’aiuto della donna.

Roberto riesce nel suo intento e assume il comando de I Cantieri, cercando di usare Lara per allontanare i sospetti di Marina.

Michele chiede l’aiuto di Raffaele per fare un servizio sull’arte del presepe in Campania.

Silvia deve capire come riorganizzare il Caffè Vulcano dopo la partenza di Cristina.

Roberto prova a conquistare la fiducia degli operai e di Marina, ma questo infastidisce Lara a tal punto da spingerla a tramare qualcosa.

Serena è preoccupata per la situazione di Leonardo e cede a una sua richiesta.

Silvia non crede nel futuro di Diego al Caffè Vulcano.

Raffaele riceve una notizia che gli causa dispiacere.

Vittorio è deciso a organizzare una festa di Capodanno nonostante la resistenza di Alex e degli altri condomini di Palazzo Palladini.

Giulia percepisce la tristezza di Bianca e decide di parlare con Angela e Franco.

Le macchinazioni di Roberto stanno per venire a galla e Marina e Fabrizio si ritroveranno presto ad affrontare le conseguenze.

Renato prova a scaricare a Raffaele tutti i fuochi d’artificio troppo rumorosi che ha comprato.