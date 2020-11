Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 30 novembre al 4 dicembre 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 30 novembre al 4 dicembre saranno ricche di colpi di scena. Cosa succederà ai protagonisti della soap partenopea?

Rossella e Patrizio Un Posto al Sole- foto instagram.com

Marina e Fabrizio si ritrovano in difficoltà ai Cantieri a causa dei piani di Roberto e Lara.

Clara continua a insistere sulla convivenza con Alberto, ma l’uomo è distratto dall’interesse che Barbara sta mostrando nei suoi confronti.

Franco riceve la notizia che sua madre deve operarsi urgentemente al cuore e non sa se partire per la Nuova Zelanda.

Renato cerca di consolare Bianca, ma le fa una promessa che finisce per creare caos in famiglia.

Rossella entra in crisi quando Ilaria le dà della raccomandata. Per fortuna può parlarne con Ornella e trova il sostegno di Patrizio.

Marina prova ad affrontare di petto la crisi dei Cantieri mentre Fabrizio sembra essersi arreso.

Cinzia è decisa a non perdere Cotugno e si prepara al sacrificio.

Alberto fa fronte alle avance di Barbara, cercando di non infastidirla per non perdere il lavoro.

Cinzia scopre le doti di amatore di Cotugno mentre Bice prova a sottrarsi dalla vacanza con lui.

Angela e Franco decidono di partire per la Nuova Zelanda.

Niko continua a costruire un castello di bugie e trova difficoltà a gestire il suo rapporto con Jimmy.

Rossella è contentissima per essersi ritrovata con Patrizio, ma Ilaria continua a tormentare il ragazzo.

Sergio Massaro non riesce a credere che Bice lo tradisca con Cotugno, ma qualcosa lo porterà a cambiare idea.