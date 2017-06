Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 5 al 9 giugno 2017

Le anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che la settimana dal 5 al 9 giugno sarà ricca di rivelazioni e colpi di scena. Non resta che scoprire cosa andrà in onda nel consueto appuntamento su Rai 3:

Francesca diventa sospettosa sul rapporto tra Matteo e Marina perché sembra aver capito che i due hanno una relazione, ma l’uomo riesce a depistarla.

Niko è felice di poter aiutare Denis e lavora sempre più attentamente per riuscire a scarceralo o fargli avere gli arresti domiciliari.

Mariella è sempre più decisa ad avere un figlio da Guido e tenterà di convincere l’uomo che è arrivato il momento giusto. La noncuranza dell’uomo però spingerà Mariella a prendere una decisione: smetterà di prendere la pillola anticoncezionale senza dirglielo!

Susanna cerca di attirare le attenzioni di Niko, ma senza successo. Intanto la ragazza, dopo aver rifiutato le avances dell’avvocato Enriquez, sarà costretta a subire la vendetta dell’uomo.

Il giovane legale realizza finalmente quanto lui e Beatrice siano diversi proprio nel momento in cui lo studio Navarra si prepara ad accogliere un nuovo e prezioso acquisto.

Proprio mentre Marina è in viaggio con Roberto, Matteo è costretto ad assecondare Francesca e a ospitarla in casa sua. Un imprevisto lavorativo di Roberto però permetterà a Marina di tornare prima del previsto! I due amanti litigheranno furiosamente e saranno visti da Francesca.

Eugenio e Viola scopriranno il sesso del nascituro durante un’ecografia di routine e faranno domande sul suo stato di salute.

Franco rievocherà insieme ad Ugo i bei momenti trascorsi in palestra.

Angela si farà accompagnare da Viola a visitare una scuola privata per Bianca.

Claudio confida a Serena che ultimamente il rapporto con Sandro non è dei migliori: i due non vanno più d’accordo come una volta e continuano a litigare per ogni cosa.