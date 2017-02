Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 6 al 10 febbraio 2017

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 10 febbraio rivelano una settimana molto movimentata per i protagonisti della 17 esima stagione della soap. Scopriamo insieme cosa accadrà:

Il periodo trascorso in ospedale ha illuminato Roberto: Marina è la donna della sua vita! L’uomo vuole chiedere la sua mano e le farà la coraggiosa proposta. Come era prevedibile la Giordano è confusa e spaventata dai momenti bui vissuti a fianco di Roberto. La donna ammetterà di volerci pensare, deludendo così le aspettative dell’uomo che si proietta già al giorno del mtrimonio. Un’altra paura della donna è il confronto con Matteo! Vorrebbe spiegargli come sono andate le cose, ma ha paura che il chiarimento possa trasformarsi in un’occasione per l’uomo di riconquistarla.

Renato è ossessionato dalla ricerca della verità e vuole la prova definitiva del tradimento di Nadia. Vorrebbe coglierla in flagranza.

Niko vivrà un momento difficile dovuto ai suoi problemi professionali che lo porterà a uno scontro con il padre. Il ragazzo scoprirà che è stato Alberto a metterlo in cattiva luce con l’avvocato Enriquez, ma lo terrà nascosto al padre.

Franco e Angela avranno un momento di rinnovata passione che comunque non placherà la crisi della donna.

E gli altri protagonisti? Vittorio farà una scoperta che metterà in crisi Teresa; Silvia deve sostenere la sua prima intervista da ‘autrice di romanzi’; Otello cercherà di rifocillarsi a casa di Raffaele e Andrea rivedrà Alice, ma non riceverà l’accoglienza desiderata.