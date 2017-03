Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 6 al 10 marzo 2017

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci riferiscono che quella dal 6 al 10 marzo sarà davvero una settimana movimentata per i protagonisti della soap italiana. Scopriamo cosa andrà in onda alle 20.40 su Rai3:

Se la verità sulla morte di Antonio Baroni è ancora lontana, Ornella inizia a nutrire dei sospetti su Luca e sprona Iolanda ad affidarsi all’avvocato Enriquez per capire le circostanze che hanno portato alla morte del figlio e avere giustizia per la sua perdita. Luca è sempre più preoccupato per l’arrivo del risultato dell’autopsia, ma troverà conforto in Franco.

Vittorio è sempre più angosciato da quanto visto e resterà basito quando constaterà che forse il pestaggio potrebbe restare impunito.

Niko è diviso tra Beatrice e Susanna: se la prima lancia al ragazzo dei segnali contrastanti, la seconda mostra il suo impegno per ricostruire un rapporto d’amicizia con lui. Questa situazione metterà a disagio Niko a tal punto da mentire a Susanna. La vita lavorativa del ragazzo diventa sempre più complicata a causa delle relazione con Bea, portando confusione e tensione. A tal proposito, Niko si confiderà proprio con Susanna!

Otello scoprirà il vero autore del romanzo di Silvia, portando tensione all’interno della famiglia

Cerruti fa una mezza ammissione con Guido una novità circa la sua relazione sentimentale, ma un equivoco farà credere a Mariella di essere prossima alle nozze

Marina e Roberto sono a un passo dal grande giorno. La donna però s’imbatterà in qualcuno che non si aspettava: Matteo! L’incontro porterà la Giordano a voler incontrare l’ex di nuovo, ma questa volta nel suo appartamento. Cosa l’aspetterà?

La tensione tra Angela e Franco è sempre più evidente! Riusciranno i due a mettere da parte le incomprensioni per il compleanno di lui?

Intanto provocato da Renato, Raffaele proverà a cimentarsi in cucina con una ricetta ucraina e sarà aiutato da Patrizio, anche se il risultato non sarà dei migliori.