Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 9 al 12 settembre 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che le puntate dal 9 al 12 settembre saranno ricche di eventi, malgrado la sospensione della puntata di venerdì a causa della gara di pallavolo maschile. Cosa accadrà?

Serena e Filippo sono in crisi, ma la donna gli propone il suo progetto del bed & breakfast, peggiorando la situazione.

Renato tenta di rimettersi in forma facendo un po’ di movimento, ma non tutto andrà come sperato.

Anita medita di raccontare ad Alex la sua relazione con Vittorio, ma l’arrivo provvidenziale del ragazzo le farà cambiare idea.

Marina è felice di riavere Elena e Alice a Napoli, almeno fino a quando non riceve la notizia che figlia e nipote si trasferiranno a Londra.

Elena cerca un modo per comunicare il suo trasferimento ad Andrea.

Beatrice vuole convincere Susanna e Niko a riprenderla nel loro studio.

Alex riceve la telefonata di sua madre e si sfoga, inconsapevole che Mia la stia ascoltando.

Dopo una settimana intensa per consegnare il lavoro allo studio grafico, però, Alex riceve una bella notizia.

Andrea prova a far riflettere Mia, la quale prenderà una decisione inattesa e farà perdere le sue tracce.

Alex chiede aiuto a Franco e Vittorio per rintracciare la sorella, ma la ricerca si rivela complicata.

Raffaele e Ornella vogliono prendersi cura di Diego, specialmente dopo la rottura con Beatrice.

Diego accetta la proposta lavorativa di Renato, con soddisfazione di suo padre Raffaele.

Marina ottiene il permesso di incontrare il padre.

