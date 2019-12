Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 9 al 13 dicembre 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che nelle puntate dal 9 al 13 dicembre ci saranno vari sviluppi nelle storyline della soap. Ecco cosa accadrà:

Diego e Patrizio litigano dopo aver incontrato Aldo Leone e il giovane Giordano intende capire le scelte del fratello.

Andrea torna da Londra e si ritrova a svelare i suoi progetti per il futuro ad Arianna, ma la donna non accoglie bene le novità.

Il B&B di Serena è pronto per l’apertura, ma deve occuparsi delle foto da inserire nelle pagine del sito web.

Teresa e Otello litigano pesantemente mentre Silvia e Michele provano a essere più comprensivi con l’uomo.

Raffaele si rende conto che Diego e Patrizio stanno nascondendo qualcosa e decide di indagare sulla questione.

Filippo e Roberto tramutano la loro passione per la fotografia in una sfida a colpi di scatti che finisce per coinvolgere Serena.

Angela cerca di spingere Clara a rompere il silenzio e a denunciare Alberto per il suo comportamento poco etico.

La data dell’udienza di Diego si avvicina e Raffaele intuisce che Patrizio sa qualcosa che non vuole rivelare.

Patrizio deve decidere se confessare la verità al padre o mantenere il segreto del fratello.

Diego vuole lasciarsi tutto alle spalle, ma l’incontro con Irene (madre del ragazzo ucciso anni prima sotto gli occhi di Rita) cambierà il suo approccio al processo.

Serena vive attimi di panico quando scopre che il suo B&B non ha ancora ricevuto nessuna prenotazione.

Silvia e Michele mal sopportano il comportamento di Otello e chiedono l’intervento di Guido.

Clara deve decidere se denunciare o meno Alberto, che intanto continua a comportarsi in modo arrogante.