Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dall’1 al 5 marzo 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che nelle puntate dall’1 al 5 marzo ci saranno parecchi colpi di scena. Ecco quello che andrà in onda:

Franco scopre il segreto di Nunzio e decide di aiutarlo chiedendo aiuto a Roberto.

Rossella è mortificata per aver trattato male Patrizio e prova a riavvicinarsi a lui.

Patrizio vive momenti di forte crisi sentimentale dopo il bacio che c’è stato con Clara.

Niko subisce il pressing del piccolo Jimmy, ma non sa se chiamare o meno Susanna.

Franco recupera la somma necessaria per togliere Nunzio dai guai e decide di partire con lui per la Sicilia.

Nunzio fa una richiesta inaspettata a Franco e lo costringe a prendere una decisione piuttosto sofferta.

Niko decide di contattare Susanna e le chiede di farsi intervistare da Jimmy per un compito in classe.

Salvatore e Bice hanno opinioni diverse sulla cena disastrosa.

Rossella ha terminato la prima bozza della tesi e si prepara a presentarla al professor Volpicelli, ma le cose non vanno come sperato.

Guido e Mariella provano ad ascoltare le opinioni di Salvatore e Bice per capire chi dei due abbia ragione sulla cena disastrosa tra i Cerruti e i Sarti.

Rossella si ritrova ad affrontare le conseguenze della cancellazione della tesi.

Clara e Alberto sono ai ferri corti e la donna decide di chiedere l’aiuto di Patrizio. I due si avvicinano pericolosamente.

Guido e Mariella provano a contenere Bice mentre Bruno inizia a essere insofferente nei confronti di Salvatore.

Filippo tenta di mettere in guardia Roberto da Lara, proprio mentre la donna mette in atto un’iniziativa non richiesta.

Raffaele è preoccupato per il futuro lavorativo di Diego e chiede aiuto a don Giuseppe.