Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dall’8 al 12 febbraio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che nelle puntate dall'8 al 12 febbraio assisteremo a una decisione di Silvia. Scopriamo insieme quello che accadrà:

Silvia non riesce a scrollarsi di dosso la delusione per come la polizia e Michele hanno gestito la vicenda della sua aggressione. La donna prende una decisione inaspettata.

Ornella si interessa a Diego e cerca di convincere Raffaele a intavolare un discorso importante che sembrava ormai chiuso.

Diego si offre di dare una mano a Silvia nelle gestione del Caffè Vulcano.

Franco cerca di capire le ragioni che hanno spinto Nunzio a tornare a Napoli.

Nunzio si rende conto di essere nei guai e teme che i suoi cari possano pagare un prezzo alto a causa sua.

Raffaele fa una proposta imprenditoriale a Diego, ma il ragazzo si prende del tempo per decidere.

Nunzio prova a racimolare il denaro necessario a non finire dei guai senza farsi scoprire da Franco.

Alberto e Clara vivono momenti di tensione a causa di un invito a un evento del circolo.

Thea si ritrova a dover mentire di nuovo per difendere Emil.

Chiara vorrebbe intervistare Silvia per dare voce alla sua storia, ma Michele prova a dissuaderla.

Silvia decide di farsi intervistare da Chiara, ma le sue dichiarazioni provocano delle conseguenze (soprattutto nel rapporto con Michele).

Serena prova a convincere Clara a cambiare idea e a partecipare all’evento mondano.

Cerruti è dispiaciuto di come si sono evolute le cose con Sarti e cerca di riappacificarsi con lui.

Roberto, Filippo e Serena partecipano all’evento del circolo, ma Clara preferisce restare a casa.

Alberto si presenta al gran gala con Barbara Filangieri.

Cerruti e Sarti fanno pace, ma Bice non sembra ancora soddisfatta.

Diego raggiunge il laboratorio di arte presepiale e si dice pronto a decidere circa la proposta di Raffaele.