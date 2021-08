Antonella Elia e Vera Gemma hanno litigato per un commento social al vetriolo? Il rumor circola con insistenza sul web da diverso tempo. In particolar modo da quando l’ex concorrente ed ex opinionista del Grande Fratello Vip 5 aveva commentato una foto dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e personaggio televisivo con queste parole al vetriolo: “Non è troppo? Stai diventando una po***star”.

Il commento di Antonella Elia aveva fatto rapidamente il giro del web, scatenando rumor e pettegolezzi a iosa. Ma come stanno realmente le cose? Le due amiche vip hanno realmente litigato per questo commento velenoso? Vera Gemma ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

La 51enne attrice romana è tornata su Instagram per spiegare come stanno le cose. A sorpresa infatti fra le due, che sono amiche di lunga data, non c’è stato nessuno scontro: “In realtà – ha spiegato sul social – siamo amiche da venti anni, abbiamo fatto teatro insieme e anche una piccola tournée, per cui lei mi può dire qualsiasi cosa. Lo fa con ironia e senza cattiveria”.

Tra l’altro per Vera tale definizione non è affatto offensiva: “Siete anche moralisti perché considerate l’essere una po***star una offesa terribile, mentre io, nonostante non lo sia, non credo che ci sia nulla di male. Non la considero un’offesa, è un lavoro come un altro. Ci sono po***star che sono bravissime persone”.

Tutto chiaro ora? Pare proprio di sì.

Nessun segnale di pace e riavvicinamento tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, dopo la sconcertante diatriba mediatica in diretta tv al GF Vip 5. A distanza di mesi da quel durissimo e vergognoso scontro televisivo tra le due showgirl, l’ex opinionista fissa del famoso e popolare reality show di Canale 5 ha ribadito la sua posizione di recente a Belve. Ospite di Francesca Fragnani, Antonella Elia ha ribadito: “Io sono felicissima! Insultata per il suo aspetto? Ma per favore. Non sono per niente pentita. Zero”. Samantha De Grenet è rimasta molto delusa e amareggiata dalle ultime dichiarazioni di Antonella Elia. Sul suo profilo Instagram, l’ex calendar girl e soubrette ha scritto: “Cosa penso di quello che ha detto? Credo che la signora che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto. Oltre che una cattiveria immotivata”.