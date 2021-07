Antonella Elia non si pente, Samantha De Grenet furiosa su Instagram: “La signora è il nulla”

Antonella Elia non si pente delle sue durissime e scioccanti parole pronunciate contro Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 5. A distanza di mesi da quel durissimo e vergognoso scontro televisivo tra le due showgirl, l’ex opinionista fissa del famoso e popolare reality show di Canale 5 ha ribadito la sua posizione a Belve. Ospite di Francesca Fragnani, Antonella Elia ha ribadito: “Io sono felicissima! Insultata per il suo aspetto? Ma per favore. Non sono per niente pentita. Zero”.

L’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Elia ha poi proseguito: “Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata, con le mie amiche sempre ma sei ingrassata!, le tette scese, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera, io e le mie amiche. Non era una carognata, ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca, sticavoli”.

Samantha De Grenet è rimasta molto delusa e amareggiata dalle ultime dichiarazioni di Antonella Elia. Sul suo profilo Instagram, l’ex calendar girl e soubrette ha scritto: “Cosa penso di quello che ha detto? Credo che la signora che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto. Oltre che una cattiveria immotivata”.

Samantha ha poi sottolineato: “Ma si rende conto di quello che ha fatto? Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono ogni giorno”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha poi concluso: “Per ciò che riguarda me nello specifico non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la signora è il nulla”.

Niente pace, ma purtroppo è ancora guerra aperta tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Peccato!

"Avrei potuto interrompere, oppure oscurare… non lo abbiamo fatto". Alla luce del confronto molto acceso tra Antonella e Samantha, il nostro Alfonso parla a tutti i telespettatori di #GFVIP. pic.twitter.com/k1wvYT9lev — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

È UFFICIALE: Samantha De Grenet risponde ad Antonella Elia a Live #noneladurso! ? pic.twitter.com/2TDueGEfYS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 15, 2021