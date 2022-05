Antonella Elia rivela: “Maria De Filippi non ha più querelato Pietro Delle Piane”

Antonella Elia ha rivelato durante un’intervista rilasciata al giornalista Fabio Canino per Il Fatto Quotidiano che la celebre e potente conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi non ha più querelato Pietro Delle Piane per aver dichiarato lo scorso anno a Live – Non è la d’Urso di aver recitato un ruolo nel reality show di Canale 5: “Quello è uno show, io recitavo un ruolo”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane – Foto: Instagram

L’ex gieffina vip ed ex opinionista fissa del Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia, ha spiegato: “Ma quello fu solo un grandissimo malinteso: Temptation Island è un programma verissimo ed è impensabile dire il contrario, soprattutto per chi come noi lo ha fatto. Proprio perché è stato un malinteso colossale, la querela non c’è stata. E mi piacerebbe risentire presto Maria… solo che non ho il suo numero”.

La showgirl e compagna di Pietro Delle Piane è reduce dal ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione Show 2022: “Mi piace far sorridere, stuzzicare, provocare una reazione. Certo, poi mi trovo davanti una Flavia Vento, che mi fa un po’ pena perché ormai è la parodia di sé stessa. Sono stata sgridata perché le ho detto che la odio, ma mi riferivo al personaggio che incarna, non a lei che nemmeno conosco. […]. La tv dursiana mi piace, Barbara mette al centro la sua umanità e la prendono in giro perché dice col cuore. Ma lei il cuore ce lo mette davvero”.

Diverso il suo giudizio sul suo ruolo di opinionista fissa al GF Vip 5: “Non sono stata riconfermata. Sono stati gentili, mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno fatto ciò che era nelle loro corde, ognuno si gioca le sue carte. Nessuno di noi è insostituibile. Quando [Alfonso Signorini si dissociò da alcune mie parole, ndr] è stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene. Ci siamo chiariti”.