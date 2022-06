Antonella Ferrari verso il Grande Fratello Vip 7: buone possibilità per l’attrice ed ex ballerina originaria di Milano. In queste ultime settimane si rincorrono voci, indiscrezioni e gossip sui possibili concorrenti e opinionisti della nuova edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, che sarà condotto nuovamente dal giornalista e direttore del settimanale di gossip Chi Alfonso Signorini. Tra i papabili concorrenti spiccano sicuramente Max Felicitas e Gigliola Cinquetti.

Antonella Ferrari – Foto: Facebook

Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia.

Una donna forte, intelligente, colta e molto dinamica che sicuramente porterebbe contenuti forti, solidali, inclusivi, importanti e di spessore al gruppo di concorrenti e al pubblico del GF Vip 7.

Dal 2001 è testimonial dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla nelle campagne La gardenia dell’AISM, Una mela per la vita e in tutte le altre attività associative. Dal 2010 su proposta di Alfonso Signorini, cura sul settimanale Chi la rubrica “Un sorriso nel dolore”, per dialogare con quanti si trovano ad affrontare la sofferenza continuando, però, a vivere, lavorare e sperare. Nel 2012 ha scritto l’autobiografia Più forte del destino – Tra camici e paillettes. La mia lotta alla sclerosi multipla, nella quale racconta l’inizio della sua carriera da ballerina, l’approdo in televisione e i problemi di salute fino alla diagnosi della malattia, con la contrapposizione fra il carattere forte e iperattivo e un corpo che non sempre risponde ai comandi.

Lo scorso anno Amadeus l’ha voluta sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo, con un pezzo del suo spettacolo teatrale che ha emozionato tutto il pubblico. Sempre dal 2021 è ospite ricorrente nella trasmissione Detto fatto in onda su Rai 2.