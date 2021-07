Antonella Fiordelisi contro Elisabetta Gregoraci: “Mi ha insultato per il fatto che Flavio Briatore mi segue su Instagram”

Antonella Fiordelisi è tornata a scagliarsi contro la conduttrice tv di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno. L’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha dichiarato: “A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo. Se alludo ad Elisabetta Gregoraci? Sì, mi ha insultato per il fatto che Flavio Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male… fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere“.

Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci – Foto: Biccy.it

Antonella Fiordelisi ne aveva parlato anche a Casa Chi: “Con estrema sincerità io non avevo mai parlato di questa situazione, ci hanno pensato i giornali. Non eravamo solo io e lei, c’erano delle persone che hanno assistito a tutto. Ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita un po’ presa, ho avuto una pressione psicologica. Ho sfogato così senza fare nomi. Automaticamente tutti hanno capito”. Per poi concludere: “Tutto questo si è scaturito per un semplice segui o dei like da parte del suo ex marito. Io non ho fatto niente. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti e delle pressioni psicologiche pesanti da lei. Sono stata molto impulsiva e ho voluto sfogarmi con chi mi segue”.

Interpellata da Tommaso Zorzi a Il Punto Z, l’ex moglie del ricco e potente imprenditore e manager Flavio Briatore aveva espresso la sua opinione: “Io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare. Quindi no davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate. Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica”.

Polemica chiusa? Staremo a vedere!