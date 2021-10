Antonella Mosetti è approdata su Onlyfans tempo fa ed è davvero molto contenta ed entusiasta di questa scelta. Perché? L’ha spiegato lei stessa al settimanale di cronaca rosa Chi. Ma che cos’è Onlyfans? La nota piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto rappresenta un servizio di intrattenimento che è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

Antonella Mosetti – Foto: Instagram

Antonella Mosetti entusiasta di Onlyfans

L’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti ha confessato alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini: “Sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene”. Il futuro non la preoccupa affatto: “Non mi spaventa. Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Ho mille contatti. Lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans”.

Antonella Mosetti – Foto: Facebook

La mamma vip di Asia Nuccetelli ha difeso a spada tratta Onlyfans: “Io ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta. Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? È un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci nome e faccia?”.

Antonella Mosetti e la sua vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Antonella ha dichiarato: “Sono single. Non sono felice, ma non mi accontento più, anche perché quando decidi di non accontentarti succede sempre la stessa cosa. Ottieni di più”.

Tra i suoi ex fidanzati vip spicca Aldo Montano, lo schermidore che è attualmente concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 6. “Mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere – ha detto la showgirl -. Aldo Montano parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?”. Perché finì la loro relazione d’amore? “Chiusi io la porta – ha detto l’ex concorrente del GF Vip -, così come in tutte le mie storie. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano. Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso. Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare. Siamo stati malissimo”. E poi ancora: “Aldo lo porterò per sempre nel mio cuore. Lo amo come tutte le persone con le quali ho vissuto qualcosa di speciale. Desiderava dei figli e l’idea di saperlo padre mi rende felicissima”.

Com’è il rapporto di Aldo Montano con Asia Nuccetelli? “Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni – ha spiegato l’ex gieffina vip -. Ha cresciuto con me una bambina senza essere né il padre, né padre. Ne ha passate di ogni. Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo”. Con lei invece i rapporti si sono interrotti: “Non sono una ex ingombrante e preferisco fare un passo indietro per non urtare la sensibilità di nessuno. Non tutte le persone sono in grado di accettare il passato di un compagno”.