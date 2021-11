Anya Taylor-Joy è la nuova ambasciatrice di Dior. L’attrice e modella statunitense con cittadinanza britannica, che è nata a Miami in Florida il 16 aprile 1996 ed è la più piccola di sei fratelli, interpreterà le creazioni di moda donna realizzate per Dior dal direttore creativo della maison, Maria Grazia Chiuri, e il nuovo volto del trucco Dior firmato dal direttore creativo e dell’Immagine Dior, Peter Philips.

Anya Taylor-Joy in primissimo piano – Foto: Wikipedia.org

Nota per la sua interpretazione nel film The Witch, scritto e diretto da Robert Eggers, Anya Taylor-Joy ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo nella miniserie Netflix, The Lady’s Game, in cui ha interpretato Elizabeth “Beth” Harmon, un prodigio degli scacchi. La sua performance e la serie sono state lodate dalla critica. Con questo ruolo si è aggiudicata diversi riconoscimenti tra cui il Golden Globe per la miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione, il Critics’ Choice Awards per la miglior attrice protagonista in una serie limitata o film per la televisione, lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice in una miniserie o film per la televisione ed il Satellite Award.

Inoltre nel 2017 si è aggiudicata il Trophée Chopard alla 70ª edizione del Festival di Cannes per la miglior rivelazione femminile, ed è stata candidata ai British Academy Film Awards come miglior stella emergente. Lo stesso anno ha recitato nel ruolo di Casey Cooke, al fianco di James McAvoy, nel film thriller Split diretto da M. Night Shyamalan. Ha in seguito partecipato al film horror Marrowbone, e preso parte alla miniserie drammatica The Miniaturist. Nel 2018 ha preso parte alla pellicola thriller Amiche di sangue.

Nel 2019 ha ripreso il ruolo di Casey Cooke in Glass ed è apparsa nel documentario Love, Antosha, nel film d’animazione Playmobil: The Movie e nel film biografico Radioactive. Ha preso inoltre parte alla serie televisiva Peaky Blinders ed alla serie drammatica Dark Crystal – La resistenza.

Nel 2020 è protagonista del film Emma, grazie al quale ha ottenuto la candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale. Successivamente ha recitato nel film drammatico Here Are the Young Men, diretto da Eoin Macken, e nel ruolo della mutante Magik, nel film The New Mutants.