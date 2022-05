Arianna David sbugiarda Davide Di Porto: “Non sei in difficoltà, hai diverse palestre e un buon lavoro”

Arianna David ha sbugiardato l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ed ex attore a luci rosse Davide Di Porto nel corso dell’ultima puntata del programma tv Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso. Perché? Che cosa è successo? Qualche settimane fa Davide Di Porto aveva rivelato al settimanale Nuovo che dopo la sua esperienza come naufrago era stato gettato e cestinato dalla tv come un rifiuto, dopo averlo sfruttato.

In particolar modo Davide aveva lanciato un appello a Ilary Blasi per tornare come naufrago in Honduras all’Isola dei famosi.

Aveva poi rivelato: “Con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo. E non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. […] La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io. Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me? La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento! Voglio andare a L’Isola dei Famosi per riscattarmi. O morire!”.

Arianna David non crede a Davide Di Porto

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Arianna David è andata all’attacco di Davide: “So che lui ha diverse palestre ed un buon lavoro, casco dal pero. Sono stupita. Ma uno che ha una famiglia e muore di fame va anche a lavorare la sera in un ristorante eh, non deve per forza fare reality. Perdonami. Difficoltà? Io non ci credo, mica abbiamo visto il suo conto in banca”.

Davide Di Porto ha provato a difendersi: “Quello che sto subendo è la verità, da parte mia è stato devastante. Tanti ragazzi che venivano da tutta Italia per allenarsi con me e farsi un selfie, purtroppo li ho persi. Ora mi alleno ospite da un amico. Io però puntualizzo che la mia situazione non è una cosa brutta, non faccio niente di illecito. Prendo delle cose e le rivendo al mercatino di Porta Portese, ho cinque figli da sfamare e una relazione extra coniugale”.