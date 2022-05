Arianna David su Mercedesz Henger: “Non è vero che è fidanzata, è single”

Arianna David ha smentito il gossip sul fidanzamento dell’attuale naufraga vip dell’Isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger, durante una recentissima puntata di Pomeriggio 5. Se lo stesso giorno un altro opinionista ha lanciato lo scoop a Mattino 5 di Federica Panicucci, l’ex Miss Italia ed ex naufraga vip Arianna David ha seccamente smentito questa indiscrezione in collegamento con Barbara d’Urso.

L’opinionista tv Arianna David ha rivelato che la figlia dell’ex diva a luci rosse Eva Henger non è assolutamente fidanzata, aggiungendo che non frequenterebbe già da tempo l’uomo con cui è stata fotografata insieme in un ristorante: “Voglio dare un contro gossip. Oggi è uscita la notizia che è fidanzata, voglio smentire categoricamente…”.

Arianna ha precisato che le foto uscite di Mercedesz Henger insieme a quell’ipotetico fidanzato non sarebbero recenti, ma anzi risalirebbero a Natale. Successivamente l’ex Miss Italia, che ha espresso la sua opinione su Barbara d’Urso e Federica Panicucci, ha anche dichiarato che loro hanno avuto un flirt, ma ormai è acqua passata: “Lo voglio mettere in chiaro in questa sede… è una cosa che sta girando tantissimo. Lei è single…”.

Il contro gossip dell’opinionista tv e showgirl Arianna David ha sorpreso la stessa conduttrice tv di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha infatti commentato: “Io non ne sapevo nulla”.

Alcuni mesi fa, durante il GF Vip 6, Arianna David aveva messo in guardia Miriana Trevisan da Biagio D’Anelli sempre a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: “Questa storia è vera come i soldi del monopoli. Chi conosce Biagio D’Anelli sa bene tutto. Come è entrato in casa casualmente la prima persona con cui si mette in camera è Miriana. Non è vero che ha lasciato la fidanzata subito, perché appena è uscito l’ha richiamata subito. L’ha chiamata e si è inventato un po’ di storielle per cercare di riconquistarla. Lui è entrato e ha fatto tutta questa storia. Mi dispiace tanto per Miriana, ma è tutto finto da parte sua. Lui è così, è un grande attore e ti usa solamente quando gli fai più comodo”.