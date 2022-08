Arisa illumina il Formia Film Festival 2022. Protagonisti anche Massimiliano Gallo, Anastasia Kuzmina, Sabrina Marciano e tanti altri. La città di Formia nelle giornate del 23 e 24 agosto è stata protagonista di una straordinaria kermesse di arte, musica e spettacolo che ha raggiunto oltre 2400 presenze in soli due giorni. La manifestazione, che vede la direzione artistica di Daniele Urciuolo e promossa da Alfiere Productions in co-organizzazione con il Comune di Formia, è stata realizzata al Porticciolo Caposele, in una location naturalistica affacciata sul litorale di Vindicio di Formia.

Photo Credit: Costantino e Caredda Studio Fotografico

«È stato magico, è come se ci trovassimo in teatro, con un silenzio quasi religioso, ho apprezzato tantissimo» dichiara Arisa – prossima insegnante del programma Amici di Maria de Filippi – «è una cittadina di gente molto educata, molto carina».

Arisa, una delle voci più eleganti del panorama moderno italiano e vincitrice della 59° edizione del Festival di Sanremo, nella serata inaugurale del Formia Film Festival si è esibita piano e voce accompagnata dal maestro Giuseppe Barbera dinanzi i 1600 spettatori presenti portando sul palco alcuni dei suoi successi più amati: Cuore, L’arca di Noè, Meraviglioso Amore Mio e la tanto amata La notte, il brano che più la caratterizza oggi «nella speranza che la vita possa regalarci sempre dei nuovi amori», conclude Arisa.

Nella serata conclusiva, a riscaldare il pubblico con uno sketch comico è stato Massimiliano Gallo, attore di teatro, cinema e Tv, vincitore di un nastro d’argento e di un Ciak d’oro. «Sono ben felice di accogliere questo riconoscimento e di aver conosciuto la realtà del Formia Film Festival, ben organizzata e con una direzione artistica giovane ed attenta al mondo del cinema», afferma l’attore.

In entrambe le serate – presentate dal veterano Gianni Donati e dall’attrice Fabiola Dalla Chiara – si è esibita la ballerina ucraina, professionista di Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina. La sua eleganza e armonia hanno commosso il pubblico che – nella serata del 24 agosto – l’ha vista ballare sulle note di Stefania, canzone vincitrice dell’Eurovision 2022, in occasione del giorno dell’indipendenza dell’Ucraina.

A concludere la serata Sabrina Marciano, artista figlia della città di Formia, storica Donna Sheridan nel musical “Mamma Mia!”, che con la sua inconfondibile intonazione, assieme al musicista Massimo Aureli, ha dato vita alle voci che hanno cantato il cinema, con un omaggio finale alla grande Monica Vitti.

Nella sezione cinema, il 23 agosto, è stato proiettato il trailer del cortometraggio “Libero” di Maurizio Rigatti. A seguire, la proiezione del cortometraggio “Leggero leggerissimo” di Antimo Campanile.

Un premio speciale è stato altresì consegnato a Francesco Apreda, chef stellato del ristorante Idylio by Apreda – The Pantheon Iconic Rome Hotel, originario del nostro territorio. La serata – che vede l’attrice Agata Fortis come inviata – ha avuto come ospite anche Francesco Taskayali, pianista e compositore italiano.

Tra gli ospiti della serata conclusiva anche lo sceneggiatore e casting director Fausto Petronzio, con i trailer dei film “La mia famiglia a soqquadro” e “Diversamente” e il regista Nando Morra con il cortometraggio “Il seme della speranza”. A concludere, la proiezione de “Il prezzo della verità”, cortometraggio del regista Renato Cerbone.

L’evento è stato organizzato da Alfiere productions, in collaborazione con Cinzia Sanna, in co-organizzazione con il Comune di Formia, con il patrocinio dell’Ente Parco Regionale Riviera d’Ulisse, in collaborazione con La Regione Lazio e la Banca Popolare del Cassinate, con il supporto di Purificato, TLC, Amico Hair & Beauty, Acos, Paolo Leo, Vistamare, Orlandi Casa, Il Finto Pepe, Terrazza Vittoria, Il Vicolo, Marty Store e la partnership di Radio Spazio Blu.