Arisa si racconta: “Sono dimagrita per amore, mi piaccio più oggi di quando avevo 20 anni”

Arisa è dimagrita per amore. Si piace più oggi di quando aveva 20 anni. La famosa cantante si è raccontata al Corriere della Sera. L’artista di Cuore ha spiegato che sulla perdita di peso non ha seguito una dieta o non si è concentrata sul fitness: «Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni».

Arisa – Foto: Facebook

Ormai da mesi la cantante ha avuto una svolta sexy, cambiando molto la sua immagine ed esibendo spesso il suo corpo senza veli con orgoglio. Da cantante timida e impacciata è diventata una donna sensuale e sicura di sé. Oggi l’artista sanremese è molto distante dalla cantante che cantava Sincerità alla kermesse canora nazional popolare, che definisce lei stessa: «palletta simpatica che pesava 72-75 chili. Mi piaceva anche quella ragazza», ma oggi confessa di aver trovato la felicità dopo quasi 40 anni.

Sui suoi trucchi di bellezza la famosa e amatissima cantante ha spiegato: «Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate».

La vincitrice di due Festival di Sanremo ha poi concluso: «Adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti».

