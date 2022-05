Armageddon è il nuovo album di Ketama126. Sarà disponibile a partire da venerdì 3 giugno 2022 per Epic/Sony Music. Anticipato dall’inaspettato singolo “Ragazzi fuori”, in cui Ketama126 racconta la sua evoluzione personale e artistica con un testo denso di suggestioni, “Armageddon” vuole provare ad indagare l’emotività delle persone – a partire da quella del suo autore – a seguito di questi ultimi due anni di attualità estremamente delicati e incerti.

Uno specchio dei tempi, un racconto in brani in cui Ketama126 ha intrecciato atmosfere sonore e testi diretti e taglienti che sono, allo stesso tempo, riflessivi e provocatori, intimi e corali. Un percorso introspettivo in uno scenario musicale che si esprime nella detonazione di diversi generi.

Il rapper romano, con il magnetismo e l’attitudine da rockstar che lo contraddistinguono, tornerà, dunque, sulle scene con un album tre anni dopo il grande successo del precedente “Kety” (2019). La sua musica si confermerà essere un racconto coinvolgente di una vita vissuta intensamente.

La biografia di Ketama126

Ketama126, nome d’arte di Piero Baldini, è un rapper e producer romano classe 1992, membro della crew protagonista della nuova scena rap della capitale, la Love Gang 126, il cui nome omaggia i centoventisei gradini della scalinata del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, punto di ritrovo dei suoi membri. Dopo il mixtape del 2014 “10 Pezzi” con SeanyDelRey, nel 2015 debutta ufficialmente con l’album “Benvenuti a Ketam-City”.

Nel 2016 inizia a lavorare al suo secondo album, “Oh Madonna”, che viene distribuito a giugno 2017 da indipendente. Nel 2018 pubblica il terzo disco di inediti in studio, “Rehab”: un concept album dal forte profilo identitario, un’opera che rappresenta lo specchio di una sua parte di vita. Nel 2019 firma con Sony Music Italy e, a maggio, pubblica il singolo “SCACCIACANI”, con il featuring di Massimo Pericolo. Il brano, in poco tempo, viene certificato prima disco d’oro, poi di platino e diventa uno dei pezzi cult del rap italiano. A fine settembre, inoltre, duetta con Franco126 e la voce di Franco Califano in “Cos’è l’amore”, brano che crea un collegamento sorprendente tra trap e cantautorato e viene certificato disco d’oro.

A ottobre pubblica per Sony Music “KETY”, il suo quarto album e anche il primo singolo, “LOVE BANDANA”, viene certificato oro. A fine gennaio si esibisce dal vivo al Brixton Jamm di Londra in una data che anticipa il Kety Live Tour 2020, poi interrotto per l’emergenza sanitaria. Nel 2020 “KETY” ottiene la certificazione di disco d’oro, “LOVE BANDANA” di platino e a luglio esce “KETY REBORN”, la nuova edizione del disco contenente 5 inediti e 1 remix. Nel 2021 “KETY” ottiene la certificazione di disco di platino e, tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2022, Ketama126 diventa l’ospite più conteso come featuring negli album di maggior successo del rap italiano, tra cui spiccano quelli di Guè Pequeno, Noyz Narcos, Sick Luke e Fabri Fibra. In quest’ultimo, “Caos”, certificato disco di platino, Ketama126 è presente nel brano “Pronti al peggio” e ha contribuito alla produzione di “Noia” feat. Marracash.