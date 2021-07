Armando Incarnato da Uomini e Donne a Temptation Island? “Parteciperei in entrambi i ruoli”

Armando Incarnato da Uomini e Donne a Temptation Island? Il cavaliere del trono over della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 parteciperebbe volentieri al programma televisivo italiano prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi, per entrambi i ruoli. Armando Incarnato ne ha parlato a Uomini e Donne Magazine.

Armando Incarnato di Uomini e Donne ha spiegato: “Parteciperei in entrambi i ruoli. Come coppia, soprattutto se dovessi uscire da Uomini e Donne con una donna, sarebbe importante capire alcune cose grazie a Temptation Island. Superare una prova del genere vuol dire aver trovate la donna perfetta da sposare! Da single probabilmente incasinerei la vita di qualcuno (ride). A parte gli scherzi, magari le persone da casa vedrebbero per la prima volta come tratto le donne quando le corteggio e capirebbero tanto cose”.

Armando ha parlato anche delle relazioni nate a Uomini e Donne: “Tutte le donne che ho frequentato hanno conosciuto il vero Armando. Non porto mai alcuna maschera. Tutte sanno che sono una persona allegra, scherzosa, altruista, educata, garbata, gentile e premurosa. Tutte sanno anche che non amo essere preso in giro, ma poche hanno avuto l’onestà e la correttezza di raccontare davvero chi sono”.

Al tempo stesso ha rivelato però di non aver svelato ancora nulla della sua vita: “Non ho ancora svelato nulla della mia vita. Nessuno la conosce. Pensi che ancora non si è capito cosa faccio per vivere e come vivo! Piano piano però svelerò tutto, compreso il motivo per cui ho così tanto tempo a disposizione”.

E voi che cosa ne pensate? Vorreste Incarnato a Temptation Island?

