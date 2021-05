Armando Incarnato insinua che Nicola Vivarelli possa essere gay: “Ti piacciono le donne o gli uomini?”

Armando Incarnato ha insinuato che il collega del trono over di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli, possa essere gay. Le ultime anticipazioni sul famoso e popolare programma tv di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi sono state diffuse dal portale Il Vicolo Delle News e sono davvero fragorose. Nel mirino di Armando Incarnato è finito proprio Sirius, che già nel recente passato era balzato agli onori della cronaca rosa per la sua presunta omosessualità.

“Dopo la sfilata vinta da Gemma Galgani, Tina Cipollari la attacca al punto che interviene Nicola Vivarelli per difenderla, per dire che è stata simpatica ed ha tenuto bene il palco e che lei deve criticarla solo per punto preso. Interviene Armando dicendogli che lui non dovrebbe parlare visto che è stato il primo a prendere in giro Gemma Galgani e lì Nicola sbrocca di brutto, si rivolge a Maria De Filippi dicendole che Armando è un leccacu*o a differenza sua. Armando allora si gira e chiede a Nicola: Senti ma dimmi un po’… a te piacciono le donne o gli uomini?”.

E poi ancora: “Potete immaginare Nicola come si sia sentito toccato, non per l’insinuazione perché non ha nulla contro i gay anzi, ha tanti amici sensibili tra l’altro (Maria lo riprende dicendo che non è la categoria ad essere sensibile, non categorizziamo le persone), ma per l’uscita fuori luogo che tra l’altro tutti ritengono tale. Nicola non ritiene corretta questa insinuazione perché se fosse vera significherebbe che è irrispettoso verso le dame del parterre che si aspettano di essere corteggiate e verso ovviamente la redazione e il programma. In studio quindi c’è uno sclero generale dove Armando viene bersagliato e sgridato da tutti”.

Veronica De Nigris su Nicola Vivarelli: “Per dar modo a tutti di non pensare che fosse gay, ha detto che avevamo avuto un rapporto”

Di recente anche Veronica De Nigris si era tolta qualche sassolino dalla scarpa su Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius. Intervistata da FraLof, l’ex dama del trono over aveva rilanciato i rumor sulla presunta omosessualità di Sirius: “Cosa è successo nell’ultima puntata? Sui social lui veniva accusato spesso di essere gay. Ripeto, a 26 anni se corteggi una 70enni c’è qualcosa sotto. Ti dico quello che penso io, dato che c’era questa frequentazione nostra da 2 mesi, alla gente piaceva questa cosa e c’era stato solo uno o due baci, lui per prendersi della credibilità e dar modo a tutti di non pensare che fosse gay, ha detto che avevamo avuto un rapporto. Io ho tanti amici gay e non c’è niente di strano in questo. Ragazzi non c’è stato nulla oltre il bacio! Ha detto che abbiamo passato la notte insieme, ma quando mai? Ridicolo e basta, non è vero nulla”.

E voi che cosa ne pensate? Stay tuned per saperne di più!