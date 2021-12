Arthur Nory fa coming out e presenta il suo fidanzato Joao Otavio Tasso

Arthur Nory ha fatto coming out e ha presentato al mondo intero il suo fidanzato Joao Otavio Tasso in occasione del loro anniversario d’amore. Arthur Nory Oyakawa Mariano è un famoso e seguitissimo ginnasta brasiliano di origini giapponesi, membro della squadra nazionale di ginnastica del Brasile. Nato il 18 settembre 1993 a Campinas, San Paolo, in Brasile, Nory è alto 169 cm e pesa 65 chili. Arthur ha iniziato la sua carriera fin da piccolo. Nel 2015 ha partecipato ai Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica, arrivando quarto alla sbarra orizzontale e piazzandosi dodicesimo nel ranking generale. Ha vinto la medaglia di bronzo nel corpo libero durante i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016.

Arthur Nory e Joao Otavio Tasso – Foto: Biccy.it

Lui ha sempre mantenuto un massimo riserbo sul suo orientamento sessuale e ha sempre glissato l’argomento anche durante le manifestazioni sportive.

Qualche giorno fa ha deciso di fare coming out, dimostrando tutto il suo amore per Joao. Sono bellissimi, innamoratissimi e molto uniti. Il suo principe azzurro lavora nel mondo del marketing, è un analista.

Arthur ha scritto questa bellissima dedica romantica al suo compagno: “Buon anniversario alla persona che impazzisce con me. La frase ‘in salute o in malattia, nella vittoria o nella sconfitta, nella gioia o nel dolore’ non si è mai adattata così tanto come al nostro rapporto. Ed eccoci tutti i giorni a camminare insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco. Sarò sempre tuo. Continua ad essere la persona splendida che sei, anche se sei scorpione (sempre bene dare la colpa al segno). Sempre noi insieme. Ti amo”.

arthur nory udah coming out! senang banget akk!! pic.twitter.com/bqD3G9d7pS — baritone???? (@mikumduar) November 18, 2021

Il coming out con tanto di presentazione ufficiale del suo fidanzato è stato accolto con gioia ed entusiasmo dai suoi numerosi fan e dalla comunità lgbt internazionale.

Congratulazioni e auguri a questa bellissima coppia gay!