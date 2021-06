Asia Argento e Francesca Fagnani hanno litigato in tv. L’intervista della conduttrice all’attrice è degenerata in una catfight incredibile e pazzesca a Belve. Francesca Fagnani ha affrontato temi scottanti e scandali che hanno travolto la famosa figlia d’arte del divo del cinema horror italiano, Dario Argento: dal caso Harvey Weinstein alle pesantissime accuse di Jimmy Bennett.

La presentatrice tv del programma di Raidue ha subito incalzato l’ospite con bordate e stoccate al vetriolo poiché Asia Argento ha cercato inizialmente di sorvolare su alcuni argomenti fragorosi. “Ma lei è svogliatissima a fare quest’intervista – ha detto la conduttrice di Belve alla famosa attrice e personaggio tv -, non le andava proprio. La trovo un po’ svogliata. Quindi è davvero contenta di stare qui?”. La replica è stata dura e immediata: “Lei voleva che io dicessi che mi drogo e che sono tanto drogata. Io sono felice di stare qui, sono carica a pallettoni, e lei? Se vuole i miei vizi, fumo molto“.

Ma non è finita qui! Asia ha perso un po’ la pazienza quando sono state poste domande in merito alle accuse di Jimmy Bennett. Asia è andata al contrattacco: “Com’è finita questa storia? Non è finita male, è finita Bene-tt. Si chiamava Jimmy Bennett, era una battuta, non la capisce? Le battute non vanno spiegate, altrimenti non fanno più ridere. Vuol dire che non l’ha capita!”. Francesca Fagnani ha risposto: “O forse vuol dire che non faceva ridere“.

Tra due #Belve come Asia Argento e Francesca Fagnani non può che finire a zannate pic.twitter.com/oGbMMPCzHq — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 18, 2021

La situazione è degenerata ancora di più quando Francesca ha chiesto come mai non avesse denunciato Weinstein: “Non ho denunciato Weinstein, ho riferito quello che ha fatto. Era successo 20 anni prima e il crimine era caduto in prescrizione. Io non volevo pensare a me stessa come ad una ragazza abusata e non volevo che la mia carriera finisse. Sto parlando e lei mi sta interrompendo. Senta, è molto difficile parlare di queste cose. Forse lei non le ha subite e per questo prende tutto alla leggera. Sa perché non l’ho denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei! Lei è una rompipalle, una tignosa. Stavo dicendo tante cose e mi ha interrotto dicendo ‘non l’ha denunciato per la carriera’. Io mi sono rotta le scatole di parlare di queste cose… basta! Se la gente le vuole sapere sono scritte nel mio libro che si chiama Anatomia di un Cuore Selvaggio. Non sono qui a fare promozione? E invece sì!”.

Lo scontro epico in tv tra Francesca e Asia è diventato virale!